В Екатеринбурге СК Ленинского района начал доследственную проверку обстоятельств погрома в редакции «Коммерсанта»

В Екатеринбурге следственный комитет Ленинского района начал доследственную проверку обстоятельств погрома в местной редакции газеты «Коммерсант». Рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе и попытка помешать законной деятельности журналистов, сообщили в пресс-службе областного СК.

В редакции газеты «Коммерсантъ-Урал» в 8 утра уборщица обнаружила сломанные компьютеры в кабинете генерального директора Сергея Плахотина, также у него на столе лежала записка с угрозой, там было написано: «сдохнешь, сявка». Кроме того, погром устроили в серверной комнате. У сотрудников редакции «Коммерсанта» нет предположений, кто мог это сделать, — рассказал заместитель главного редактора газеты Игорь Лесовских.

Полицейские уже изучают съемки камер видеонаблюдения. Следов взлома в офисе нет.

В прошлом году в Екатеринбурге избили главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина. Нападавших не установили.