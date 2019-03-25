Владимир Зеленский почти вдвое опережает Петра Порошенко на выборах президента Украины

В стране заканчивают подсчитывать голоса, а оба кандидата готовятся ко второму туру.

30% избирателей за Зеленского, 16 – за Порошенко. Итоги подсчетов на своем сайте приводит украинский Центризбирком. На данный момент обработаны уже почти все голоса, и оставшиеся как-то радикально поменять картину не смогут. Всего в выборах принимало участие рекордное количество кандидатов – 39 человек, однако трем десяткам претендентов не удалось преодолеть планку даже в 1%. Больше 10%, помимо Зеленского и Порошенко набрали глава «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Бывший премьер-министр Украины оказалась в шаге от второго тура. Она обвинила Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах и не исключила, что будет оспаривать результаты голосования. О претензиях кандидата «Эху Москвы» рассказал украинский журналист Иван Яковина.

По сведениям Центризбиркома, серьезных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было. Порошенко также заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. Это подтвердила и сама организация. Действующий президент страны, хотя и отстал от своего оппонента почти в два раза, во время выступления после закрытия избирательных участков, кажется, был в приподнятом настроении и сказал, что выборы прошли не по российскому сценарию, а также спрогнозировал, что и второй тур спутает планы Кремля.

Что касается лидера голосования, то он в своих комментариях был осторожен, сказав, что говорить о победе можно будет только в финале – то есть во втором туре. На вопрос журналистов о том, что какую тему Зеленский поднял бы в разговоре с Владимиром Путиным, кандидат ответил – Крым и Донбасс.

Больше всего Зеленского поддержали южные регионы страны, меньше других за кандидата проголосовал запад. В Львовской и Тернопольской областях соперника опередил Порошенко, в Ивано-Франковской – Тимошенко.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Именно избиратели Юлии Тимошенко могут сыграть важную роль в том, как распределятся голоса во втором туре президентских выборов на Украине — считает журналист Сакен Аймурзаев.

Сторонники Юлии Тимошенко во втором туре скорее проголосуют за пока еще действующего президента. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал шеф-корреспондент агентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

Кстати, в штабе Владимира Зеленского сегодня сказали, что он не намерен ни с кем объединяться.

Выборы на Украине проходят в здоровой демократической атмосфере, — считает политолог Дмитрий Орешкин.

Россия не будет поздравлять ни одного из кандидатов с выходом во второй тур выборов на Украине, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Кремль готов объяснить любому политику свою позицию по Донбассу, но при этом считает не подлежащей обсуждению тему принадлежности Крыма.