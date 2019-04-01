Пользователи ВКонтакте обнаружили, что при поиске по документам можно получить доступ к архивам аудиосообщений

Пользователи соцсети ВКонтакте обнаружили, что при поиске по документам можно получить доступ к архивам аудиосообщений. Об этом пишет сайт Медуза. Он отмечает, что многие из аудиосообщений содержат голоса школьников, они, в частности, обсуждают учебу. Утверждается, что ВКонтакте не устраняет эту проблему уже месяц. Пресс-служба соцсети сообщила, что речь не идет об уязвимости. По ее данным, в раздел документы попала часть аудиосообщений, которые пользователи загружали через сторонние, неофициальные приложения. Поиск по таким документам временно отключен.