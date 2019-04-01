В Рязани родственники предпринимательницы привезли гроб с ее телом к мэрии, с которой женщина судилась год

Об этом сообщает сайт «Медиазона». Муж Ирины Фокиной Виктор считает, что его жена умерла из-за стресса, который пережила на фоне конфликта с управлением транспорта. Женщине был 51 год. Источник Комсомольской правды рассказал, что около полутора лет назад у Фокиной забрали лицензию на перевозки за ряд нарушений, а все судебные инстанции встали на сторону администрации. В конце февраля жительница Самарской области привезла гроб с телом бывшего мужа к зданию правительства. Она объяснила, что не может похоронить супруга из-за отсутствия денег, а ритуальная фирма потребовала 50 тысяч рублей.