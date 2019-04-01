Дмитрий Песков: Россия никого не будет поздравлять с выходом во второй тур выборов президента Украины

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Первый тур президентских выборов состоялся на Украине накануне. После обработки 85% бюллетеней шоумен Владимир Зеленский набирает больше 30% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – порядка 16%, третьей идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом чуть более 13%. Таким образом, во второй тур проходят Зеленский и Порошенко.