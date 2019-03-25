Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова

Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете. Об этом сам политик сообщил на своей странице в Фейсбуке. Он добавил, что намерен обжаловать решение. Причина, по которой отклонили иск, пока неизвестна. Иск был подан несколько дней назад. По мнению Гудкова, новый закон сформулирован безграмотно и позволяет полиции и суду решать, было ли оскорблено государство или нет.

Политик Дмитрий Гудков обжалует отказ Верховного суда принять его иск об оспаривании закона об оскорблении госсимволов. Об этом Д.Гудков сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы будем обжаловать отказ и искать другие поводы для подачи соответствующих исков. Верховный суд сказал, что мы должны обращаться с нашими претензиями в Конституционный суд. Это не так. Мы имеем право оспаривать правовые нормативные акты в соответствии с 21 статьей Кодекса административного судопроизводства», — отметил политик.

Д.Гудков также подчеркнул, что иск был подан не только в связи с тем, что «данный закон сенатора Андрея Клишаса нарушает конституционные права» граждан. «Еще мы приводили аргументы в пользу того, что этот закон нарушает, например, КоАП РФ и нормы УК РФ. По закону, мы лишаемся права на защиту. Еще там есть такой пункт, что доказательством проявления неуважения к власти занимается не суд или экспертиза, а полицейский», — пояснил политик. Оспариваемый закон вступил в силу 29 марта.