Гособвинение просит до третьего июля продлить меру пресечения фигурантам дела «Седьмой студии»

с – Кириллу Серебренникову, Софье Апфельбаум и Юрию Итину. Все они находятся под домашним арестом. Заседание проходит в эти минуты в Мещанском суде Москвы. Судья поинтересовался у фигурантов дела, согласны ли они с ходатайством прокурора. Софья Апфельбаум попросила дать ей возможность работать, Юрий Итин сказал, что ни он, ни его коллеги не собираются вступать в связь с теми, кто находится в розыске и попросил не продлевать домашний арест. Кирилл Серебренников сказал, что, кроме как желания сделать больно и плохо, в этом требовании гособвинения нет и попросил его отпустить. Фигурантов дела обвиняют в хищении бюджетных денег.