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Эксклюзив Эха 17:00, 01 апреля 2019

Следственный комитет возбудил дело об избиении силовиков во время митинга в Ингушетии

В ведомстве говорят, что в ходе акции протеста в Магасе повреждения получили десять сотрудников Росгвардии и МВД.

Разбирательство будет вестись по статье о применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, уточнили в СК. При этом там добавили, что лица, которые нанесли ингушским силовикам повреждения, пока не установлены. Кроме того ведомство завело дела из-за комментарий в Инстаграме, в которых следствие усмотрело призывы к массовым беспорядкам. Поводом для возбуждения дел послужил митинг в Магасе, прошедший на прошлой неделе. Несколько тысяч человек вышли на акцию против республиканского закона о референдуме, из которого власти хотели исключить вопрос об изменении границ Ингушетии. Позднее акция переросла в стихийный митинг, который продолжался всю ночь. Ее участники требовали отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. В ходе митинга произошло несколько стычек между активистами и силовиками, однако никто не был задержан.

Тем временем источники агентства «Интерфакс» сообщили об отставке главы МВД Ингушетии Дмитрия Кавы на фоне событий в Магасе. Эту информацию подтвердили собеседники «Эха Москвы». При этом официального подтверждения пока что нет.



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