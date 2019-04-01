Компания Евгения Пригожина, которого называют поваром Путина, подала в суд на ФБК и Алексея Навального

Компания Евгения Пригожина, которого называют поваром Путина, подала в суд на Фонд борьбы с коррупцией и Алексея Навального. Об этом политик сообщил в своих соцсетях. В числе ответчиков также юрист ФБК Любовь Соболь и бывшая сотрудница компании «Московский школьник» Наталья Шилова, — пишет сайт Медуза. Суть претензий неизвестна. В феврале ФБК опубликовала видео с Шиловой, матерью одного из детей, заразившихся дизентерией. Она рассказала, что устроилась на работу в «Московский школьник», чтобы проверить, чем кормят детей, нашла множество нарушений и была уволена. Напомню, ФБК обвиняет компании Евгения Пригожина, которые занимаются поставками питания в школы и детские сады, во вспышке дизентерии в конце прошлого года.