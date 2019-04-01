Более 150 крупным бизнесменам Алжира запретили покидать страну

Об этом сообщают местные издания. В воскресенье, при попытке пересечь границу с Тунисом, был арестован Али Хаддад, один из самых влиятельных олигархов страны, входящий в близкое окружение президента Абдель-Азиза Бутельфики – его называют кошельком правящего клана.

На минувшей неделе в аэропортах было отказано в вылете десяткам частных бизнес-дежтов, владельцы которых попали в черный список. Многих из них подозревают в коррупции, — напоминает ТАСС.