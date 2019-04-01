Компания бизнесмена Евгения Пригожина подала в суд на Алексея Навального

Ранее Фонд борьбы с коррупцией обвинил поставщиков продуктов в детские школы и сады, в массовом отравлении детей.

Компания «Московский школьник», которую связывают с Евгением Пригожиным, указана в картотеке арбитражных дел как истец. Ответчики – Алексей Навальный, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, сам фонд, и Наталья Шилова – женщина, которая называет себя бывшей сотрудницей организации. Именно ее интервью в эфире шоу «Навальный Live» стало основанием для обвинений в адрес компаний Пригожина. По словам Шиловой, на предприятиях, которые поставляют еду в столичные детские сады и школы царит антисанитария, а сами продукты якобы крайне низкого качества. Женщина утверждает, что устроилась на работу в «Московский школьник» после того, как отравился ее ребенок. Он стал одним из тех, кого коснулась вспышка дизентерии, охватившая детские сады в конце прошлого года. Некоторые родители заболевших детей подали в суд на комбинат «Конкорд» и власти Москвы. Как сказала Соболь, компания предлагала истцам деньги за отказ от претензий.

Сегодня стало известно, что Навальный столкнулся с другой проблемой. Сбербанк по непонятным пока причинам заблокировал карту и счета для пожертвований на сеть штабов.