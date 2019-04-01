Блогеру Алибеку Мирзхеханову предъявили обвинение в участии в террористической организации и в вербовке

ОБ этом сообщает ТАСС. Ссылаясь на информированный источник. Следствие ведет ФСБ. Свою вину блогер не признает.

Согласно материалам дела, показания на Мирзеханова дали двое осужденных за терроризм. По их данных, блогер несколько лет назад демонстрировал им видеозаписи с призывами уехать в Сирию и примкнуть к радикальным исламистам.

Алибек Мирзеханов ранее был задержан по подозрению в участии в драке в Москве, но это дело в отношении него было прекращено.