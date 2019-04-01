Представитель штаба: Победитель первого тура выборов президента на Украине Зеленский не намерен ни с кем объединяться

Победитель первого тура выборов президента на Украине Владимир Зеленский не намерен ни с кем объединяться. Об этом сообщил представитель его штаба Дмитрий Разумков. Он в частности опроверг слухи о том, что в случае победы Зеленского Юлия Тимошенко могла бы возглавить правительство.

Россия не будет поздравлять ни одного из кандидатов с выходом во второй тур выборов на Украине, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

По словам Пескова, Кремль готов объяснить любому политику свою позицию по Донбассу, но при этом считает не подлежащей обсуждению тему принадлежности Крыма.

Напомним, второй тур выборов на Украине намечен на 21 апреля. По итогам воскресного голосования Зеленский набрал более 30 процентов голосов, а действующий президент Петр Порошенко чуть более 16. У Юлии Тимошенко 13%.