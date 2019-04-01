Минобрнауки не нашло противоречий в  предоставлении льгот при поступлении в вузы участникам движения «Юнармия»

В пресс-службе ведомства отмечают, что абитуриенты вправе предоставлять сведения о своих индивидуальных достижениях. Там напоминают, что дополнительные баллы можно получить за успешную сдачу норм ГТО, а также за волонтерскую и добровольческую деятельность.

Ранее в Юнармии сообщили, что более 20 учебных заведений с этого года будут зачислять дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения юнармейцев.