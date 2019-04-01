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15:04, 01 апреля 2019

Полиция Ингушетии возбудила уголовное дело после стрельбы у здания мэрии Назрани

В результате инцидента на прошлой неделе пострадали несколько человек.

Речь идет о стрельбе неизвестными из травматического пистолета. По данным ингушского МВД, 42-летний житель одного из ингушский сел произвел выстрелы в двух жителей города и скрылся. В результате ведомство расследует дело по статье «хулиганство». Полиция не раскрывает личности сторон конфликта, в то же время источник агентства «Интерфакс» ранее утверждал, что стрельба была открыта против сына мэра Назрани Алихана Тумгоева и его охранника. В самой администрации города ранее назвали произошедшее бытовой ссорой и подчеркнули, что стрельба никак не связана с митингами в столице Ингушетии Магасе, которые проходили неделю назад. Они были связаны с республиканским законом о референдуме, из списка вопросов которого власти хотят исключить вопрос об изменении границ республики. Позднее митингующие начали требовать отставки главы региона Юнус-Бека Евкурова. Тем временем источники «Интерфакса» сообщили об отставке главы МВД Ингушетии Дмитрия Кавы. Это подтвердили собеседники «Эха Москвы». По их словам, его уход связан с акциями протеста в Магасе.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что глава ингушского МВД ушел в отпуск на фоне митингов в республике.



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