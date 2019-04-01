Компания бизнесмена Евгения Пригожина подала в суд на Фонд борьбы с коррупцией и Алексея навального, — об этом политик сообщил в своем Инстаграме. Помимо него ответчиками заявлены также Любовь Соболь и Наталья Шилова. Суть претензий в иске пока не раскрывается.

Напомним, ФБК обвиняет компании Пригожина, которые занимаются поставками питания в учебные заведения во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах.