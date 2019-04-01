Учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова теперь будет работать в Институте повышения квалификации педагогов

Учительница из Барнаула, которая уволилась из школы из-за фотографий в купальнике и легком платье, теперь будет работать в Институте повышения квалификации педагогов. Татьяна Кувшинникова с завтрашнего дня станет специалистом по учебно-методической работе.



Ранее сообщалось, что министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко предложил учительнице разработать и преподавать правила поведения в соцсетях.