Компания Роснефть выделила 28 миллионов рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» Катерины Тихоновой, которую в СМИ часто называют дочерью Владимира Путина. Издание МБХ-Медиа ссылается на сайт госзакупок. Деньги выделены на исследования в области естественных и технических наук.

Фонд Национальное интеллектуальное развитие имеет один из самых больших бюджетов среди российских некоммерческих организаций.