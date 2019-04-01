Питерский Зенит одержал волевую победу на Оренбургом в 21 туре чемпионата России по футболу

Это позволило команде Сергея Семака оторваться от ближайшего преследователя на 6 очков.

Несмотря на победу, Зенит получил неважную прессу. В газовом дерби с Оренбургом команда Сергея Семака пропустила первой да и моментов у своих ворот позволила создать предостаточно. Если бы не пробелы в технике у гостей, результат мог быть и другим, однако уникальное голевое чутье Азмуна, который забил два мяча и мастерский удар Ракицкого со штрафного принесли питерцам победу с убедительным счетом 3:1. ЦСКА умудрился потерять очки в матче, в котором он к 87 минуте вел в счете 2-0. Уфа, которую впервые вывел на поле новый тренер Вадим Евсеевне, не впала в уныние и забила два мяча за последние пять минут. Тот, что принес клубу очки, буквально внес в сетку Игбун 2-2. Поражение немедленно отбросило ЦСКА на 4 место, но плотность такова, что каждый будет менять ситуацию. Краснодар победил впервые за 11 матчей во всех турнирах, причем сразу красиво и убедительно. Аутсайдер Анжи был разгромлен 5-0. Два мяча забил Сулейманов и один добавил еще один представитель нового поколения – Игнатьев.

Следующий, 22 тур российского футбольного чемпионата начнется уже в пятницу, а в среду будет сыгран перенесенный матч между Крыльями Советов и Оренбургом.