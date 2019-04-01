В Германии расследуют причины крушения бизнес-джета, на борту которого находилась совладелец компании S7 Наталья Филева.

Легкий самолет модели Epic 1000 в 15:22 минуты местного времени прекратил связь с Германской службой авиабезопасности. Далее он должен был перейти на визуальный полет и зарегистрироваться для посадки в небольшом аэропорту Эгельсбах, который находится в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне. Однако через восемь минут самолет упал в спаржевом поле недалеко от местечка Эрцхаузен и сгорел. Погода в воскресенье была ясная. Первые свидетели сообщили полиции, что слышали прерывающийся грохот мотора.

Как сообщил «Эху» представитель Германского ведомства по расследованию причин авиакатастроф Гермоут Фрайтаг, на летном поле работают три немецких специалиста. Они расследуют обломки и фотографируют место падения. Ведомство собирается пригласить к расследованию российских коллег, поскольку машина зарегистрирована в нашей стране. Ожидаются и американские специалисты, так как самолет был спроектирован и произведен в США. В машинах весом 3,7 тонн обычно не бывает «черного ящика». Однако его монтировка не исключена. Материалы расследования будут опубликованы через шесть-восемь недель, однако для заключения о причинах аварии потребуется многомесячный анализ.

Представитель прокуратуры Дармштадта Йоахим Хаушельд сообщил «Эху», что сегодня произойдет изъятие останков жертв катастрофы.

По данным полиции, идентификация останков может занять некоторое время.