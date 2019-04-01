В Центральном доме литератора простились с журналистом Максимом Ковальским

Бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» умер от рака лёгких в возрасте 54 лет.

Проститься с Максимом Ковальским пришли сотни людей — друзья и коллеги, прежде всего те, кто в разные годы работал с ним в «Коммерсанте». Среди них — бывший заместитель Ковальского Вероника Куцылло, журналист Олег Кашин, основатель интернет-издания «Медуза» Галина Тимченко и другие. Коллеги вспоминали доброту Ковальского, его невероятный талант редактора и чувство юмора. Распорядителем церемонии стал журналист и писатель Михаил Зыгарь, также работавший в «Коммерсанте».

С 1999 года Ковальский занимал должность главного редактора журнала «Власть». Высокая должность не испортила его — Ковальский оставался открытым и честным человеком, рассказал бывший гендиректор «Коммерсанта» Андрей Васильев.

Ковальский был уволен из «Власти» в конце 2011 года по решению владельца издательского дома Алишера Усманова. Это произошло после публикации в журнале фотографии избирательного бюллетеня с нецензурной подписью в адрес Владимира Путина. Затем Ковальский возглавлял портал OpenSpace.ru, а в 2013-м вернулся в «Коммерсантъ» на должность креативного директора.

После гражданской панихиды тело Ковальского будет кремировано. Поминки пройдут после шести вечера в Центральном доме журналиста.