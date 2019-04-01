Владимир Зеленский с большим отрывом лидирует на выборах президента Украины после подсчета трех четвертей голосов

Второй результат у действующего президента Петра Порошенко.

Из 25 украинских регионов Владимир Зеленский одержал победу в 20. Такие данные приведены на странице Центризбиркома. Шоумен обошел действующего лидера страны в том числе и в столице, где за него проголосовали почти 30 процентов избирателей. 30 процентов – это еще и показатель Зеленского по всей Украине. Петр Порошенко серьезно отстает от актера. За него свой голос отдали вдвое меньше соотечественников. Впрочем, и с этим результатом президент проходит во второй тур. Он отметил, что выборы в стране развиваются не так, как это выгодно Кремлю.

Порошенко выиграл президентскую гонку только в двух областях страны – Тернопольской и Львовской. Одна – Ивано-Франковская – покорилась главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В Донецке и Луганске активнее голосовали за лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко. Впрочем, на большинстве спецучастков в зоне проведения военной операции в Донбассе лидирует опять же Зеленский. Еще после оглашения данных экзитполов накануне он сказал, что темой для его разговора с Владимиром Путиным мог бы стать Крым и Восток Украины.

Окончательный подсчет голосов завершится этим вечером. Второй тур президентских выборов назначен на 21 апреля.

Россия не будет поздравлять никого из кандидатов с выходом во второй тур президентских выборов на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Кремль готов объяснять любому политику свою позицию по Донбассу и считает не подлежащей обсуждению тему принадлежности Крыма.

В том, как распределятся голоса во втором туре президентских выборов на Украине, важную роль могут сыграть избиратели Юлии Тимошенко, — считает журналист Сакен Аймурзаев.

Аймурзаев напомнил, что после того, как стали известны итоги первого тура выборов, Владимир Зеленский пока еще не сделал никаких серьезных заявлений.