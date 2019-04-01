Эксперты МАК приступили к работе на месте авиакатастрофы в Германии, в результате которой погибла Наталья Филева
Эксперты Межгосударственного Авиационного комитета приступили к работе на месте авиакатастрофы в Германии, в результате которой погибла председатель совета директоров компании Эс-Севен-Групп Наталья Филева.
Небольшой самолет потерпел крушение накануне вечером под Франкфуртом. На борту находились еще два человека, в том числе отец Филевой и пилот. Они также погибли.
По некоторым данным, пилот перед посадкой мог потерять управление. Однако по каким причинам, пока неизвестно.