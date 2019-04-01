В Кремле внимательно следят за высказываниями кандидатов в президенты Украины и хотели бы видеть победителем не «партию войны», а тех, кто стремится к поэтапному решению проблемы юго-востока страны.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, более подробные комментарии последуют после второго тура выборов. Он состоится 21 апреля. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По последним подсчетам первый, по итогам первого тура набрал более 30% голосов, а действующий президент чуть более 16.