Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1

Ему помогло не только собственно мастерство, но и неудачи конкурентов из Феррари.

Сразу два гонщика Скудеррии успели отметиться в лидерах во время этой гонки. Себастьян Феттель в борьбе с Хэмилтоном потерял не только антикрыло, но и первое место и откатился на пятую позицию, а его молодой напарник Шарль Леклер, представляющий Монако вышел вперед перед финишем, но проблемы с мотором сказались на скорости болида и его в итоге обошел не только Хэмилтон, но и его напарник по Мерседесу финн Валтери Ботас, который продолжает лидировать в чемпионате. Впрочем, Хэмилтон отстает от него всего на одно очко. Российский гонщик Даниил Квят на этот раз остался без набранных очков. Он финишировал 12-ым, уступив в том числе и своему напарнику по команде Торо Россо – тайцу Александру Албону, который занял 9 место.

Следующий, третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 пройдет с 12 по 14 апреля в Шанхае.