В Малайзии вынесен приговор гражданке Вьетнама по делу о смерти брата северокорейского лидера Ким Чен Ына

Со второй подозреваемой в причастности к убийству Ким Чен Нама ранее были сняты все обвинения.

3 года и 4 месяца лишения свободы получила гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг. Изначально ей грозила смертная казнь, но адвокаты настаивали на том, что их подзащитная вместе с другой обвиняемой, индонезийкой Сити Аисья, не знали о том, что участвуют в покушении на Ким Чен Нама. Их ввели в заблуждение, убедив, что это розыгрыш для реалити-шоу. В итоге обвинения в убийстве с Доан Тхи Хыонг сняли, осудив ее за непредумышленное причинение смерти. Подсудимая признала вину, выйти на свободу она сможет уже в мае. Вторую фигурантку дела освободили из-под стражи в середине марта, с нее сняли все обвинения, и она вернулась домой. Ким Чен Нам был убит в феврале 2017 года. На видеозаписи из аэропорта Куала-Лумпура, где брат Ким Чен Ына дожидался вылета в Макао, видно, как девушки подходят к нему и набрасывают на его лицо платок. Как выяснилось позже, он был пропитан нервно-паралитическим веществом. В причастности к преступлению также подозревают нескольких граждан КНДР.

Ким Чен Нам изначально считался одним из наиболее вероятных преемников Ким Чен Ира. Но в 2001 году он был задержан при попытке попасть в Японию по поддельному паспорту, после чего его изгнали из Северной Кореи