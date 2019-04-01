С сегодняшнего дня перестает действовать договор о дружбе Украины с Россией

Соглашение было расторгнуто по инициативе Киева.

О приостановлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией стало известно в сентябре прошлого года. В декабре, вскоре после инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе, законопроект о разрыве договора был внесен в Верховную раду. Парламент оперативно принял его.

Накануне, в день выборов на Украине, Петр Порошенко напомнил, что сегодня, после завершения всех формальных процедур, договор перестает действовать. Президент Украины также упрекнул Москву в сохранении имперских амбиций.

Договор о дружбе между двумя странами был подписан в 1997 году президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой и ратифицирован в 1999 году. Москва и Киев гарантировали гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях, что и своим собственным.

Российский МИД назвал решение о разрыве договора «деструктивным шагом», при этом выразив надежду на преодоление кризиса между двумя странами.