Дмитрий Песков: Россия не будет поздравлять никого из кандидатов с выходом во второй тур выборов на Украине

Россия не будет поздравлять никого из кандидатов с выходом во второй тур выборов на Украине. Победитель пока не определен, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле внимательно следят за заявлениями кандидатов. Россия готова разъяснить любому украинцу, что не оккупирует никакие украинские территории – об этом не может идти речи, — сказал Песков. При этом он добавил, что тема Крыма закрыта навсегда.

Напомним, на Украине по итогам первого тура лидирует Владимир Зеленский, который заявил о намерении потребовать от России возвращения украинских территорий и выплаты компенсаций.