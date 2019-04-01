Жильцы дома в Магнитогорске, где 31 декабря прогремел взрыв, начали возвращаться в свои квартиры, — рассказали ТАСС в городской администрации. Сколько семей уже вернулись домой, не уточняется.

В администрации добавили, что в ближайшее время планируется подключить к газу квартиры в 5,6, 9 и 10 подъездах. В подъездах идет косметический ремонт. Работы планируется завершить ко Дню Магнитогорска, который празднуют с 28 по 30-е июня.