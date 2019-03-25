«Левый фронт» подал заявку на согласование 13 апреля акции против «строительного произвола» в Москве

Движение «Левый фронт» подало заявку в мэрию столицы на согласование 13 апреля акции против «строительного произвола» в Москве. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Сегодня организаторы подали в правительство Москвы уведомление о проведении 13 апреля акции «Защитим Москву» против строительного произвола, в том числе точечной застройки, а также нарушений в сфере ЖКХ», — рассказал он.

По словам Удальцова, планируется шествие и митинг возле станции метро «Улица 1905 года». Уведомление подано на 1000 человек.