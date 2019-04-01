Владимир Зеленский и Пётр Порошенко выходят во второй тур президентских выборов на Украине

В первом туре после обработки 70 процентов протоколов Зеленский набирает 30 процентов голосов, а Порошенко 16 процентов, сообщает Центризбирком. Единственный из кандидатов, кто может оспорить результаты первого тура – это Юлия Тимошенко, считает украинский журналист Иван Яковина.

По предварительным данным ЦИКа, за Тимошенко проголосовали 13 процентов избирателей.

В штабе Зеленского считают, что выборы прошли без системных нарушений, но есть проблемы организационного характера.

Кандидат Юрий Бойко, занявший 4 место, считает, что на выборах были фальсификации и на самом деле получил больше голосов. Его штаб ведёт параллельный подсчёт. По данным ЦИКа, Бойко лидирует в районах Донецкой и Луганской областей, которые контролирует Киев.