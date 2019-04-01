Столичные полицейские вновь обнаружили ребенка, оставленного без присмотра на несколько дней

Девятилетнего мальчика сотрудники правоохранительных органов нашли в тяжелом состоянии. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД. Там утверждают, что 45-летняя мать ребенка злоупотребляла алкоголем и оставляла своего сына на долгое время без еды и средств к существованию. И это при том, что она уже привлекалась по административной статье о неисполнении родительских обязанностей, подчеркивают в МВД. Там возбудили уголовное дело по аналогичной статье. Женщине, добавили в ведомстве, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сам же 9-летний мальчик после того, как его обнаружили полицейские, был госпитализирован. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в МВД. Кто именно первым подал сигнал о том, что в квартире в одиночестве остался малолетний ребенок, не уточняется.

Тем временем Головинский суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о лишении родительских прав женщины, оставившей свою пятилетнюю дочь в захламленной квартире. Ирину Гаращенко арестовали в середине марта.