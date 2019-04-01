Глава МВД по Ингушетии уходит в отставку на фоне новых протестов в республике

Исполнять его обязанности будет бывший заместитель главы ведомства.

Отчет о встрече экс-заместителя министра МВД по Ингушетии с главой региона был опубликован на сайте республики еще в прошлую субботу. Юрий Муравьев, который возглавлял следственное управление был представлен как исполняющий обязанности министра и рассказал Юнус-беку Евкурову об обстановке на подведомственной территории. Как ранее писал «Коммерсант», глава МВД по Ингушетии Дмитрий Кава ушел в отпуск после митинга в Магасе. Ожидается, что в свой служебный кабинет он уже не вернется. Являются ли причиной отставки новые народные волнения в республике, официально не сообщается.

В начале прошлой недели в Магасе проходила массовая акция протеста, в которой по некоторым оценками приняли участие до 20 тысяч человек. Они выступали против принятия поправок в закон о референдуме. По инициативе властей из списка вопросов, которые можно вынести на народное голосование, будет исключен вопрос об изменении границ республики.

Ингушские активисты говорят, что после митинга получили вызовы на допрос в Следственный комитет.