В Центральном доме литератора проходит гражданская панихида по журналисту Максиму Ковальскому

Бывший главный редактор журнала «Коммерсант-Власть» умер от рака лёгких в возрасте 54 лет.

Проститься с Максимом Ковальским пришли сотни людей — друзья и коллеги, прежде всего те, кто работал с ним в «Коммерсанте» в разное время. Среди них — бывший главный редактор газеты Сергей Яковлев, бывший заместитель Ковальского Вероника Куцылло, журналист Олег Кашин и другие. Коллеги вспоминали доброту Ковальского, его невероятный талант редактора и чувство юмора. Распорядителем церемонии стал ещё один его бывший коллега Ковальского Михаил Зыгарь.

Гражданская панихида будет продолжаться до двух часов дня, после чего траурная процессия отправится в крематорий. Поминки по журналисту начнутся в шесть вечера в Домжуре.

Ковальский работал в Коммерсанте с момента основания издания в 1989 году. Позднее он стал главным редактором журнала «Власть», который в те годы считался одним из лучших общественно-политических еженедельников в России.

Ковальский был уволен из издания после публикации избирательного бюллетеня с нецензурной бранью рядом с фамилией Путина.