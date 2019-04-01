Правительство может взять средства для оплаты льгот нефтяникам из фонда национального благосостояния

Речь идет о почти 200 миллиардах рублей.

За то, что нефтяники поставляют топливо на внутренний рынок, а не за рубеж, правительство заплатит им около 190 миллиардов рублей. Власти ищут способы компенсировать эти средства, выпадающие из бюджета – пишут «Ведомости», ссылаясь на федеральные источники. По их словам, первым в списке возможных вариантов идет предложение восполнить нехватку за счет фонда национального благосостояния. При этом правила использования средств ФНБ определены законом и не предполагают, что ими будут «латать дыры» в бюджете – указал близкий к Минфину человек.

Механизм взаимных компенсаций работает следующим образом: при высоких экспортных ценах государство доплачивает нефтяникам, при низких наоборот — компании платят в казну. Использование средств ФНБ может создать опасный прецедент – сказала газете главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее мнению, лучше согласиться с ростом цен на бензин, чем тратить деньги из фонда национального благосостояния.

Среди других вариантов, которые рассматривает правительство – повышение акцизов на мазут или налога на добычу полезных ископаемых для нефтников.