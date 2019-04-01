Арбитражный суд Амурской области арестовал 9,99 процента акций банка «Восточный», принадлежащих «Бэринг Восток», но разрешил банку проводить допэмиссию, сообщает РИА. «Бэринг Восток» обжалует это решение.

В суд обратилась компания Артёма Аветисяна. Ходатайство рассматривалось в закрытом режиме. На этом настаивал представитель банка, сославшись на то, что в суде может быть озвучена информация, которая может относиться к коммерческой тайне.