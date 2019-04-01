Арбитражный суд Амурской области арестовал 9,99 процента акций банка «Восточный», принадлежащих «Бэринг Восток»
Арбитражный суд Амурской области арестовал 9,99 процента акций банка «Восточный», принадлежащих «Бэринг Восток», но разрешил банку проводить допэмиссию, сообщает РИА. «Бэринг Восток» обжалует это решение.
В суд обратилась компания Артёма Аветисяна. Ходатайство рассматривалось в закрытом режиме. На этом настаивал представитель банка, сославшись на то, что в суде может быть озвучена информация, которая может относиться к коммерческой тайне.