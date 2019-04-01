На Украине пройдёт второй тур президентских выборов

Об этом официально объявил ЦИК после обработки 60 процентов протоколов. Лидирует Михаил Зеленский, у него 30 процентов голосов. На втором месте действующий президент Украины Пётр Порошенко. У него 16 процентов. По данным ЦИКа Зеленский лидирует в 19 областях Украины и Киеве, Порошенко – в трёх. За Зеленского проголосовали большинство военнослужащих, размещённых в зоне конфликта в Донбассе. На подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей лидирует кандидат от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрий Бойко, отмечает ТАСС.

Второй тур должен состояться 21 апреля.

В том, как распределятся голоса во втором туре президентских выборов на Украине, важную роль могут сыграть избиратели Юлии Тимошенко, — считает журналист Сакен Аймурзаев.

Аймурзаев напомнил, что после того, как стали известны итоги первого тура выборов, Владимир Зеленский пока еще не сделал никаких серьезных заявлений.