Межгосударственный авиационный комитет направил своего представителя в Германию для участия в расследовании авиакатастрофы под Франкфуртом, в которой погибла председатель совета директоров S7 Наталья Филёва. По предварительным данным, бизнесджет разбился из-за потери управления или технических неполадок.

Частный самолет потерпел крушение накануне днем при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах во Франкфурте-на-Майне. На борту находились совладелица S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун, все они погибли. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкой полиции, бизнес-джет упал на поле со спаржей и полностью сгорел. Это затруднит подтверждение личностей погибших. Вероятно, потребуется сличение проб ДНК, и процесс идентификации останков может занять две-три недели, уточнили в полиции. Работы на месте трагедии продолжаются, обломки самолета разбросаны в радиусе 20 метров от места его падения.

Сегодня в Германию вылетят эксперты Межгосударственного авиационного комитета, чтобы помочь немецким коллегам в расследовании случившегося. Бортовые самописцы самолета пока не найдены, и, как заявил ТАСС замглавы МАК Сергей Зайко, джет мог быть вовсе не оборудован «черными ящиками».

В местной полиции считают, что процесс идентификации останков может затянуться, так как потребуется анализ ДНК.