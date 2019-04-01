Министр внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава подал в отставку на фоне событий в Магасе, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в силовых структурах Северокавказского округа. Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

26 марта в ингушской столице состоялся митинг против утверждения Закона о референдуме. На митинге звучали требования и об отставке главы республики Юнус-бека Евкурова. Во время акции произошли столкновения между митингующими и Росгвардией. Пострадавших и задержанных не было.