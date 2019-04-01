Московские армейцы упустили победу в матче чемпионата России по футболу с клубом Уфа на последних минутах

Зенит выиграл у Оренбурга и увеличил отрыв от преследователей.

До 87 минуты матча ЦСКА — Уфа гости проигрывали со счетом 0-2. Мячи забили Влашич и Чалов, однако команда из Башкортостана сперва отыграла один усилиями Бизяка, а в добавленное время после подачи углового Игбун внес мяч в сетку 2-2. Первый матч Вадима Евсеева на посту главного тренера закончился сенсацией. ЦСКА после этой неудачи откатился на 4 место, первое же остается за Зенитом, который проиграл стартовый Оренбургу, но во втором ответил привычными голами Азмуна, который сделал дубль и ударом со штрафного Ракицкого 3-1 и шестиочковое преимущество Зенита. Краснодар выиграл впервые в календарном году после 11 матчей без побед. Досталось аутсайдеру – Анжи, который получил в свои ворота пять мячей, в том числе три от краснодарской молодежи – Сулейманова и Игнатьева. 5-0 и Краснодар делит второе место с Локомотивом.

Следующий 22 тур чемпионата России по футболу начнется 3 апреля.