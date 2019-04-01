Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о победе своей партии на выборах в местные органы власти

При этом он потерял контроль над столицей и, вероятно, Стамбулом.

Эти муниципальные выборы – первые с тех пор, как в прошлом году Реджеп Тайип Эрдоган получил расширенные полномочия над парламентом и судебной системой Турции. Голосование рассматривается, как тест поддержки населением Партии справедливости и развития. Ей удалось победить в 24 провинциях и 16 крупных округах, таким образом более половины всех муниципальных органов в стране возглавляют представители правящей партии. Однако столица, Анкара, впервые за четверть века перешла под контроль оппозиции — Республиканской народной партии. Она также заявила о победе в Измире, третьем по величине городе Турции. Но основная борьба продолжается в Стамбуле – крупнейшем мегаполисе страны, где, по результатам подсчета 99% голосов, между оппозицией и кандидатом от правящей партии сохраняется минимальный отрыв. Окончательные результаты пока не объявлены.

Муниципальные выборы в Турции проводились на фоне экономического спада — рецессии, двузначной инфляции и росте безработицы. Явка составила 54%. Следующие выборы в органы местного самоуправления пройдут в стране через 4,5 года.