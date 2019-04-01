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10:03, 01 апреля 2019

После обработки половины бюллетеней на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский

По предварительным подсчетам он выходит во второй тур вместе с действующим главой страны Петром Порошенко.

Чуть больше тридцати процентов избирателей проголосовали за шоумена Владимира Зеленского – это следует из данных, опубликованных украинским Центризбиркомом. Второй – Петр Порошенко с 16 процентами, третья – Юлия Тимошенко с 13%. Так как ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой хотя бы половины электората, через три недели пройдет второй тур.
Действующий президент уже успел заметить, что судьба свела его с «марионеткой Коломойского». Так Порошенко в очередной раз намекнул на связь шоумена с украинским миллиардером. Зеленский сотрудничает с телеканалом «1+1», принадлежащим бизнесмену. В ответ победитель первого тура спросил Порошенко, не является ли он сам «марионеткой Свинарчука» — заместителя секретаря украинского Совбеза, которого ранее заподозрили в контрабандных закупках российских запчастей для оборонных предприятий страны.

Юлия Тимошенко, которая пока находится на третьем месте, сказала, что тоже проходит во второй тур, а данные экзитполов назвала манипуляцией.



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