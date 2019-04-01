В Ингушетии четверо активистов вызваны на допрос в Следственный комитет после митинга

Копии повестки опубликовал на своей странице в Фейсбуке руководитель общественной организации «Выборы Ингушетии» Исмаил Нальгиев.

26 марта жители Ингушетии провели несанкционированную акцию в Магасе с требованием отставки Юнус-бека Евкурова. Это привело к стычкам с силовиками. Глава Ингушетии заявил, что организаторы акции протеста спровоцировали молодёжь на нарушение закона и устранились от ответственности, сообщает интернет издание «Кавказский узел».

Власти Ингушетии отказались согласовать новый митинг. Таким образом они нарушили своё обещание, сказал «Эху» правозащитник Магомед Муцольгов.

Организаторы акции пока не решили, будут ли обжаловать отказ или попробуют согласовать новые даты проведения митинга, добавил Муцольгов.