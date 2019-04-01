ГИБДД намерена усилить контроль за обучением в автошколах

Для этого ведомству необходимо получить новые полномочия, в частности право регулярно проверять учреждения на соответствие выданным им лицензиям.

Автошколы, в соответствии с действующим законодательством, должен контролировать Рособрнадзор. При этом лицензии учреждениям выдают при наличии заключения ГИБДД, которая инспектирует программы обучения, наличие классов и площадки определенного размера. Однако сразу после получения документа недобросовестные автошколы стараются сделать все, чтобы сократить издержки, например, разрывают договор на аренду площадки, проводя занятия во дворах, увольняют педагогов, переводя обучение в онлайн-режим, сокращают парк машин, отмечают в ГИБДД. У Рособрнадзора не хватает ресурсов, чтобы это отследить, а у Госавтоинспекции нет полномочий проводить проверки чаще, чем раз в 5 лет, поэтому ведомство предложило внести поправки, которые дадут ему такое право, пишет газета «Коммерсант». Впрочем, отмечают источники издания, эту инициативу вряд ли поддержит Минэкономики, поскольку в этом случае ГИБДД и Рособрнадзор будут осуществлять дублирующий контроль.

Как отмечает «Коммерсант», в СССР ГАИ ежегодно проверяла автошколы для выявления «причин, отрицательно влияющих на качество подготовки».