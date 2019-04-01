В Москве сегодня простятся с Максимом Ковальским

Бывший главный редактор журнала «Коммерсант-Власть» умер в возрасте 54 лет.

Гражданская панихида пройдет в большом зале Центрального дома литераторов в 11 часов. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ЦДЛ, прощание с журналистом ориентировочно продлится около трех часов.

Ковальский был главным редактором «Коммерсант-Власть» с 1999 года. Под его руководством журнал получил статус одного из главных политических еженедельников страны. В 2011 был уволен вскоре после парламентских выборов: в издании была опубликована фотография с избирательным бюллетенем, перечеркнутым нецензурной надписью в адрес Владимира Путина. Возглавил общественно-политическое издание OpenSpace.ru, а год спустя вернулся в «Коммерсант», где работал креативным директором. В прощальной фотогалерее газеты журналисты назвали его «учителем, примером и другом».

Ковальский умер от рака легких.