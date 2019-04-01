Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко выходят во второй тур президентских выборов

Он состоится 21 апреля. После обработки половины протоколов у Зеленского 30 процентов голосов. Порошенко набирает 16 процентов.

Зеленский заявил, что готов провести дебаты с Порошенко, а в случае встречи с президентом Путиным намерен говорить о Крыме и Донбассе.

Зеленский также добавил, что не намерен собирать «майданы», если украинцы его не изберут.

В свою очередь, президент Порошенко заявил, что выборы прошли свободно, по стандартам ОБСЕ и, вопреки усилиям России, они не закончатся одним туром.

В штабе Порошенко уверены, что он победит во втором туре и призвали всех кандидатов спокойно встретить новость о победе во втором туре действующего президента Украины.