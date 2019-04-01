Суд в Малайзии приговорил к 3 годам тюрьмы гражданку Вьетнама, которая подозревалась в убийстве Ким Чен Нама

Суд в Малайзии приговорил к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы гражданку Вьетнама, которая подозревалась в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Обвинение было переквалифицировано с умышленного убийства на «причинение вреда здоровью с использованием опасного оружия».

Ким Чен Нам был отравлен в феврале 2017 года в аэропорту Каула-Лумпура. По версии следствия, две женщины – гражданки Вьетнама и Индонезии набросили ему на лицо платок с нервнопаралитическим вещество VX. Сами женщины виновными себя не признают.