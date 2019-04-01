Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 30 процентами голосов

Центризбирком обработал 50 процентов протоколов. У действующего президент Петра Порошенко 16 процентов. Второй тур состоится 21 апреля.

Между тем, Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского. Зеленский — художественный руководитель студии «Квартал 95», которая сотрудничает с телеканалом «1+1». Телеканал принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

В свою очередь, Зеленский обвинил Порошенко в связях с фигурантом журналистского расследования о незаконных схемах в ОПК Олегом Гладковским, который ранее носил фамилию Свинарчук.