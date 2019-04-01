Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи кабеля правительственной связи рядом с Большим Москворецким мостом, сообщило столичное Управление МВД. Двое подозреваемых в совершении этого преступления задержаны на месте. Как рассказали РБК в Федеральной службе охраны, один из злоумышленников, пытаясь скрыться, прыгнул с моста в реку. Материальный ущерб оценивается в 170 тысяч рублей. Утверждается, что на работу средств правительственной связи происшествие не повлияло.