Владимир Зеленский лидирует на президентских выборах на Украине

После обработки 50,36% бюллетеней он набирает 30,2 процентов голосов. Действующий президент Пётр Порошенко получил 16,64 процентов. На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13 процентами.

Зеленский заявил, что не будет собирать «майданы», если украинцы его не изберут. При этом он выразил готовность провести дебаты с Петром Порошенко перед вторым туром, который назначен на 21 апреля. Сам Порошенко сообщил журналистам, что украинские избиратели «сломали российский сценарий первого тура», и пообещал сделать то же самое при повторном голосовании.